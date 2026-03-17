Убивший предпринимательницу футболист Секач был лудоманом
Даниил Секач на футбольном поле. Обложка © Telegram / Молодёжный «Урал»
Футболист Даниил Секач, задержанный после убийства предпринимательницы, мог стать объектом внимания мошенников из-за участия в телеграм-чатах по теме ставок. По данным SHOT, фигурант страдал лудоманией, но официально пользоваться услугами букмекеров не мог — его аккаунт сразу бы заблокировали из-за запрета FIFA для профессиональных спортсменов.
Поэтому Секач делал ставки через специальные чаты, пока ему не позвонили неизвестные. «Правоохранители» потребовали принять участие в неких мероприятиях, а в случае отказа угрожали уголовным делом. Футболист «Урала» оказался запуган так сильно, что пошёл на ограбление и убийство.
По мнению следствия, подобным же образом аферисты могли склонить к сотрудничеству и 22-летниию кладовшицу Софью, сыгравшую роль подельницы. Известно, что она сидела в чате инди-игры «Sky: Дети света», где переписывалась с гражданами Украины.
Напомним, 14 марта Даниил Секач по указке аферистов проник в квартиру на Строгинском бульваре. Пока футболист выкидывал курьеру в окно деньги и драгоценности, владелица, предупреждённая выбежавшей дочерью, прибежала домой. Грабитель набросился на женщину, она скончалась на месте. Известно, что Секач и дочь бизнесвумэн всю ночь провели в квартире с телом жертвы. Ему предъявили обвинения в тяжких преступлениях, в том числе в изнасиловании. Оказалось, что по указке преступников несовершеннолетняя на камеру совершала над собой насильственные действия. Личность сообщницы также установили, ей оказалась 22-летняя кладовщица.
