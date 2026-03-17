СК показал видео со студенткой, которая едва не убила москвичку по заданию мошенников
Появилось видео со студенткой из Москвы, которая под влиянием мошенников чуть не убила 58-летнюю женщину. Его публикует пресс-служба Следственного комитета. Заметно, как фигурантка скрывает лицо от камер.
Студентка, которая под влиянием мошенников пошла на покушение на убийство. Видео © Telegram / Следком
Напомним, мошенники несколько недель убеждали студентку из Москвы в том, что она является «нештатным сотрудником правоохранительных органов». Обработав девушку, ей приказали ликвидировать «врага России» — 58-летнюю женщину, которую аферисты нарекли «иноагентом». Фигурантка пришла к ней домой и, как только дверь открылась, начала избивать. Жертве повезло, что на крики сразу сбежались родственники. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
