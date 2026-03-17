Мошенники распространяют в Telegram троян под видом приложения для ЗОЖ

Злоумышленники начали распространять вредоносные программы для Android под видом сервиса для подсчёта калорий. Опасные файлы продвигаются через телеграм-чаты, замаскированные под сообщества известных фитнес-клубов. Пользователям рассылают приглашения в поддельные группы, оформленные как официальные страницы. Внутри публикуется предложение бесплатно скачать приложение, которое якобы распознаёт блюда по фото и помогает следить за весом.

После установки APK-файла на устройство загружается троян удалённого доступа, который позволяет злоумышленникам получать доступ к личной информации и финансовым данным. Чтобы привлечь больше жертв, мошенники регулярно обновляют сообщения с вредоносной ссылкой. Посты поднимаются вверх ленты и остаются на виду у участников чата.

Эксперты предупреждают, что подобные схемы становятся всё более распространёнными. Вредоносные файлы часто маскируются под полезные сервисы и внешне не вызывают подозрений. Специалисты рекомендуют скачивать программы только из официальных магазинов приложений. Также важно проверять источники ссылок и не устанавливать файлы, полученные через мессенджеры.

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, Telegram никак не борется с использованием брендов в названиях каналов и чатов, а в самом мессенджере существует возможность делиться со всеми любыми файлами. Это, считает парламентарий, создаёт благоприятную среду для мошенников.

«В отличие от магазинов приложений, Telegram не проводит достаточной проверки распространяемого софта на вредоносный код. По сути, мессенджер просто раздаёт инфраструктуру, а всю ответственность за безопасность перекладывает на пользователя», — считает Немкин.

А руководитель проекта «Технологии» Российской газеты, эксперт РОЦИТ Олег Капранов подчёркивает, что во всём мире Telegram возымел репутацию одной из самых удобных площадок для киберпреступников. На этом фоне «почти официальный статус» мессенджера в РФ «являлся скорее исключением».

«Что по факту: в мессенджере можно за несколько минут создать группу, массово нагнать туда пользователей без их ведома и начать рассылать любые файлы, включая установочные приложения», — обратил внимание эксперт.

При этом мессенджер не имеет автоматических механизмов, которые могли бы оперативно выявлять вредоносные кампании. А когда модераторам прямо указывают на такой контент, реакция «часто нулевая».

Ранее в Кремле высказались о ситуации со статусом мессенджера Telegram в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ему неизвестно о контактах властей с площадкой.