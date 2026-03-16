16 марта, 09:19

Telegram оштрафовали на 35 млн рублей за неудаление запрещённой информации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /miss.cabul

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 35 миллионов рублей за неудаление запрещённой информации. Речь идёт о материалах с призывами к экстремистской деятельности. Как сообщил корреспондент Life.ru из зала суда, мессенджер признали виновным сразу по пяти эпизодам. Нарушения относятся к части 4 статьи 13.41 КоАП РФ.

По данным следствия, Telegram не удалил запрещённый контент 4, 7, 14 и 22 ноября, а также 6 декабря 2025 года, несмотря на требования надзорных ведомств. По каждому эпизоду компании назначили отдельный штраф.

«Признать Telegram Messenger inc виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей», - огласила решение судья по каждому из нарушений.

Таким образом, общая сумма взысканий составила 35 миллионов рублей. Ранее Telegram уже привлекали к административной ответственности за неудаление запрещённой информации. До этого мессенджер штрафовали на 17 миллионов и ещё на 700 тысяч рублей.

Марина Фещенко
