Telegram оштрафовали на 35 млн рублей за неудаление запрещённой информации
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /miss.cabul
Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 35 миллионов рублей за неудаление запрещённой информации. Речь идёт о материалах с призывами к экстремистской деятельности. Как сообщил корреспондент Life.ru из зала суда, мессенджер признали виновным сразу по пяти эпизодам. Нарушения относятся к части 4 статьи 13.41 КоАП РФ.
По данным следствия, Telegram не удалил запрещённый контент 4, 7, 14 и 22 ноября, а также 6 декабря 2025 года, несмотря на требования надзорных ведомств. По каждому эпизоду компании назначили отдельный штраф.
«Признать Telegram Messenger inc виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей», - огласила решение судья по каждому из нарушений.
Таким образом, общая сумма взысканий составила 35 миллионов рублей. Ранее Telegram уже привлекали к административной ответственности за неудаление запрещённой информации. До этого мессенджер штрафовали на 17 миллионов и ещё на 700 тысяч рублей.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.