Массовый сбой парализовал Telegram в России – получено 10 тысяч жалоб
В работе Telegram зафиксирован очередной массовый сбой в России. По словам пользователей, перестали открываться и отправляться сообщения, медиафайлы совсем не загружаются, сообщает DownDetector. При этом некоторые россияне не могут даже попасть в приложение.
Основная часть жалоб приходятся на Санкт-Петербург, Москву, Камчатку, Ленинградскую, Московскую и Ярославскую области. За последние сутки о сбоях в Telegram сообщили около 10 тысяч человек.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал переключить внимание с Telegram на отечественный мессенджер Max, который более безопасный, чем зарубежные аналоги. К слову, сбой в Telegram продоожается пятый день.
