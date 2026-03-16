Массовый сбой парализовал Telegram в России – получено 10 тысяч жалоб

В работе Telegram зафиксирован очередной массовый сбой в России. По словам пользователей, перестали открываться и отправляться сообщения, медиафайлы совсем не загружаются, сообщает DownDetector. При этом некоторые россияне не могут даже попасть в приложение.

Основная часть жалоб приходятся на Санкт-Петербург, Москву, Камчатку, Ленинградскую, Московскую и Ярославскую области. За последние сутки о сбоях в Telegram сообщили около 10 тысяч человек.