Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 08:22

Песков призвал переключить внимание с Telegram на Max

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал представителей медиа перестать думать о Telegram и сосредоточиться на наращивании аудитории в отечественном мессенджере Max. Об этом он заявил в ходе конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в Высшей школе экономики, отвечая на реплику гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

«Хватит думать о Telegram, думайте о Max!» — сказал он.

Песков также отметил, что перед командой, работающей с Max, стоит амбициозная задача — сделать сервис настолько привлекательным, чтобы он превзошёл зарубежные аналоги на просторах СНГ.

Это позволит России доносить свою точку зрения до граждан соседних государств более эффективно, несмотря на недружественный информационный фон.

Количество пользователей мессенджера Max достигло 100 млн
Количество пользователей мессенджера Max достигло 100 млн

Ранее сообщалось, что национальный мессенджер Max расширил аудиторию, став доступным для жителей 40 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Для общения с иностранными пользователями необходимо добавить номера друг друга в контакты — это обязательная мера безопасности. Также доступны настройки двухфакторной аутентификации, «Безопасного режима» и «Семейной защиты».

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • MAX (мессенджер)
  • Telegram
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar