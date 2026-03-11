Песков призвал переключить внимание с Telegram на Max

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал представителей медиа перестать думать о Telegram и сосредоточиться на наращивании аудитории в отечественном мессенджере Max. Об этом он заявил в ходе конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в Высшей школе экономики, отвечая на реплику гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

«Хватит думать о Telegram, думайте о Max!» — сказал он.

Песков также отметил, что перед командой, работающей с Max, стоит амбициозная задача — сделать сервис настолько привлекательным, чтобы он превзошёл зарубежные аналоги на просторах СНГ.

Это позволит России доносить свою точку зрения до граждан соседних государств более эффективно, несмотря на недружественный информационный фон.

Ранее сообщалось, что национальный мессенджер Max расширил аудиторию, став доступным для жителей 40 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Для общения с иностранными пользователями необходимо добавить номера друг друга в контакты — это обязательная мера безопасности. Также доступны настройки двухфакторной аутентификации, «Безопасного режима» и «Семейной защиты».