Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 10:56

Количество пользователей мессенджера Max достигло 100 млн

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский мессенджер Max продолжает наращивать аудиторию. Разработчики сообщили о достижении новой рекордной цифры. Количество зарегистрированных пользователей достигло 100 миллионов человек, сообщили в пресс-службе мессенджера.

Это важная веха для сервиса, который интенсивно развивается последние месяцы. Активность пользователей тоже впечатляет: ежедневно они отправляют более 1 миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков.

Max упростил пользователям создание цифрового ID
Max упростил пользователям создание цифрового ID

Ранее сообщалось, что национальный мессенджер Max расширил аудиторию, став доступным для жителей 40 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Для общения с иностранными пользователями необходимо добавить номера друг друга в контакты — это обязательная мера безопасности. Также доступны настройки двухфакторной аутентификации, «Безопасного режима» и «Семейной защиты».

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • MAX (мессенджер)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar