Количество пользователей мессенджера Max достигло 100 млн

Российский мессенджер Max продолжает наращивать аудиторию. Разработчики сообщили о достижении новой рекордной цифры. Количество зарегистрированных пользователей достигло 100 миллионов человек, сообщили в пресс-службе мессенджера.

Это важная веха для сервиса, который интенсивно развивается последние месяцы. Активность пользователей тоже впечатляет: ежедневно они отправляют более 1 миллиарда сообщений и совершают 28 миллионов звонков.

Ранее сообщалось, что национальный мессенджер Max расширил аудиторию, став доступным для жителей 40 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Для общения с иностранными пользователями необходимо добавить номера друг друга в контакты — это обязательная мера безопасности. Также доступны настройки двухфакторной аутентификации, «Безопасного режима» и «Семейной защиты».