Мессенджер Max стал доступен жителям 40 стран Азии, Африки и Латинской Америки

«Регистрация в Max стала доступна жителям 40 стран. Отправлять сообщения и совершать звонки в Мах смогут пользователи из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», — рассказали в пресс-службе.

Чтобы зарегистрироваться, достаточно скачать приложение, выбрать страну, ввести номер телефона и проверочный код из СМС. Воспользоваться мессенджером можно, в частности, с sim-картами операторов Вьетнама, Индонезии, ОАЭ, Таиланда, Туркменистана, Турции, Кубы, Ирака и Венесуэлы.

Для начала общения с иностранными пользователями необходимо добавить номера друг друга в контакты — это обязательная мера безопасности. Также доступны настройки двухфакторной аутентификации, «Безопасного режима» и «Семейной защиты».

В настоящее время Max работает в России, Белоруссии, Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Индонезии, Малайзии, Таиланде, Турции, Туркменистане, Вьетнаме, ОАЭ, Кубе, Лаосе, Камбодже, Афганистане, Боливии, Демократической Республике Конго, Республике Конго, Колумбии, Гренаде, Гамбии, Индии, Ираке, Сент-Китс и Невис, Кувейте, Ливане, Мьянме, Никарагуа, Пакистане, Палау, Катаре, Саудовской Аравии, Венесуэле и Танзании.

Ранее сообщалось, что получить цифровой ID в российском мессенджере Max теперь можно без биометрии и кипы документов, достаточно обновить приложение и дать добро на обработку данных через «Госуслуги». В пресс-службе пояснили: нужно зайти в профиль, нажать «Добавить документы» и подтвердить.