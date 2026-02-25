Владимир Путин
25 февраля, 10:23

Max упростил пользователям создание цифрового ID

Обложка © Life.ru

Создать цифровой ID в российском мессенджере Max станет проще — процесс займёт всего несколько шагов. Об этом рассказали в пресс-службе платформы. Ранее процедура требовала пройти биометрию, предоставить документ, подтверждающий личность.

«Достаточно обновить приложение и предоставить согласие на обработку персональных данных на «Госуслугах», — подчеркнули разработчики мессенджера.

Пользователю достаточно зайти в соответствующий раздел профиля, нажать на кнопку «Добавить документы» и выбрать «Подтвердить». ID будет привязан к тому устройству, на котором он создавался. Код обновляется каждые 30 секунд и защищён от скриншотов.

Ранее национальная платформа Max внедрила новую функцию — теперь все пользователи могут видеть количество просмотров публикаций в каналах. Ранее такая статистика была доступна только авторам.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

