Max упростил пользователям создание цифрового ID

Создать цифровой ID в российском мессенджере Max станет проще — процесс займёт всего несколько шагов. Об этом рассказали в пресс-службе платформы. Ранее процедура требовала пройти биометрию, предоставить документ, подтверждающий личность.

«Достаточно обновить приложение и предоставить согласие на обработку персональных данных на «Госуслугах», — подчеркнули разработчики мессенджера.

Пользователю достаточно зайти в соответствующий раздел профиля, нажать на кнопку «Добавить документы» и выбрать «Подтвердить». ID будет привязан к тому устройству, на котором он создавался. Код обновляется каждые 30 секунд и защищён от скриншотов.

Ранее национальная платформа Max внедрила новую функцию — теперь все пользователи могут видеть количество просмотров публикаций в каналах. Ранее такая статистика была доступна только авторам.