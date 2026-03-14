Мошенники в Telegram используют «секретные чаты» для кражи данных

Киберполиция России предупредила о новой схеме мошенников в мессенджере Telegram. Злоумышленники подделывают уведомления службы поддержки и просят пользователей перейти по ссылке для «подтверждения аутентификации». Об этом сообщили в пресс-службе УБК МВД.

«Мошенники используют функцию «Секретный чат» и создают поддельные сообщения, имитирующие уведомления от службы поддержки мессенджера. В них указывается, что в аккаунт выполнен вход с нового устройства, и предлагается перейти по ссылке для «подтверждения аутентификации», — говорится в сообщении.

Официальные уведомления приходят только в обычные чаты с верифицированными аккаунтами и не требуют кодов подтверждения или паролей. При получении подозрительных ссылок не стоит переходить по ним и вводить личные данные — проверять информацию лучше через официальные каналы поддержки. Сотрудники Telegram никогда не запрашивают пароли, коды подтверждения или другие личные сведения через чаты.

Ранее сообщалось о мошеннических схемах с «ошибочными» переводами на карты россиян. Суть схемы: на счёт человека поступают деньги от незнакомца, который затем просит вернуть их на другую карту, ссылаясь на ошибку или срочность.