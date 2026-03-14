13 марта, 21:45

Мошенники обманывают россиян с помощью поддельных повесток в суд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества: аферисты рассылают гражданам поддельные судебные повестки. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Злоумышленники представляются сотрудниками суда и сообщают о необходимости получить документы через портал «Госуслуги», — уточнили в ведомстве.

Затем жертву просят назвать код из СМС якобы для подтверждения личности. Таким образом мошенники получают доступ к учётной записи пользователя.

В МВД призвали россиян проверять данные о судебных повестках исключительно через официальные источники.

Спасавшаяся от «тюрьмы» россиянка подожгла полицейскую машину
Мошенники также рассылают письма с QR-кодами якобы от имени Федеральной налоговой службы, чтобы похищать номера телефонов, паспортные данные и реквизиты банковских карт. Гражданам могут приходить письма с уведомлением о якобы неоплаченном налоге или задолженности. Для «решения проблемы» предлагается перейти по QR-коду, который ведёт на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис.

Алена Пенчугина
