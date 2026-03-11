Владимир Путин
11 марта, 08:09

Мошенники заставляют россиян «платить налоги» под видом новой схемы обмана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pungu x

Мошенники рассылают письма с QR-кодами якобы от имени Федеральной налоговой службы, чтобы похищать номера телефонов, паспортные данные и реквизиты банковских карт. Об этом сообщили управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«На странице мошенники предлагают пользователю ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты», — говорится в сообщении.

Гражданам могут приходить письма с уведомлением о якобы неоплаченном налоге или задолженности. Для «решения проблемы» предлагается перейти по QR-коду, который ведёт на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис.

УБК МВД рекомендует проверять информацию о налогах исключительно через личный кабинет на официальном сайте ФНС и не переходить по QR-кодам из писем от неизвестных отправителей. Также не следует вводить персональные и банковские данные на непроверенных страницах, чтобы избежать мошенничества.

МВД объяснило, как работает новая схема мошенников с «заменой домофона»
Также мошенники нацелились на тружениц бьюти-сферы: маникюрщиц, бровисток и прочих мастериц. Life.ru узнал, что «феи красоты» сталкиваются с попытками угнать их аккаунты. «Клиент» просит назвать последние четыре номера, с которого он якобы звонил, после чего жертвы теряют доступ к личным данным.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
