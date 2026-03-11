Мошенники заставляют россиян «платить налоги» под видом новой схемы обмана

Мошенники рассылают письма с QR-кодами якобы от имени Федеральной налоговой службы, чтобы похищать номера телефонов, паспортные данные и реквизиты банковских карт. Об этом сообщили управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«На странице мошенники предлагают пользователю ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты», — говорится в сообщении.

Гражданам могут приходить письма с уведомлением о якобы неоплаченном налоге или задолженности. Для «решения проблемы» предлагается перейти по QR-коду, который ведёт на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис.

УБК МВД рекомендует проверять информацию о налогах исключительно через личный кабинет на официальном сайте ФНС и не переходить по QR-кодам из писем от неизвестных отправителей. Также не следует вводить персональные и банковские данные на непроверенных страницах, чтобы избежать мошенничества.

