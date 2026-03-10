МВД объяснило, как работает новая схема мошенников с «заменой домофона»

Мошенники всё чаще используют предлог «замены домофона» в своих схемах для обмана граждан. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Проанализировав последние данные о кибермошенничестве, мы пришли к удивившему нас выводу: одним из самых распространённых предлогов, с которого начинается мошенническая атака, является «замена домофона», — отметили в ведомстве.

По информации полиции, сценарий мошенников обычно выглядит так: гражданам сообщают о планируемой модернизации оборудования, необходимости «привязать ключи» или «внести жильцов в новую систему». После этого злоумышленники просят продиктовать код из СМС для подтверждения действий.

Правоохранители подчеркнули, что предлог может показаться банальным, но схема работает благодаря бытовой правдоподобности — тема привычная и не вызывает подозрений.

«Рекомендуем обезопасить себя и своих близких от мошенников (и бытовых проблем) и заранее сохранить в телефоне официальные контакты своей управляющей компании или председателя ТСЖ», — сказано в публикации в MAX.

Кроме того, коды из СМС никогда не имеют никакого отношения к домофонам в ваших домах.

Мошенники стали атаковать специалистов бьюти-индустрии: маникюрщиц, бровисток и других мастеров. По данным Life.ru, «феи красоты» сталкиваются с попытками похитить их аккаунты. Злоумышленник представляется клиентом и просит назвать последние четыре цифры номера, с которого он якобы звонил. После этого жертвы теряют доступ к своим личным данным.