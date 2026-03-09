Россиянам разъяснили, как работает новая схема мошенников с «обратным звонком»

Мошенники начали активно использовать новую схему обмана с так называемым «обратным звонком». Жертвам отправляют сообщения о якобы взломанном аккаунте на «Госуслугах» и предлагают срочно перезвонить по указанному номеру в поддельный колл-центр. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенники массово переключаются на тактику «обратного звонка». Жертве приходит смс или уведомление в мессенджер: «Ваш аккаунт на «Госуслугах» взломан. Для блокировки злоумышленников срочно позвоните по номеру +7...». Перезванивая, абонент попадает в поддельный колл-центр «службы поддержки», где его убеждают продиктовать данные карты или код из смс», — раскрыли суть схемы в «Мошеловке».

Основной целью таких схем становятся пользователи портала «Госуслуги», онлайн-банков и микрофинансовых организаций. Эксперты отмечают, что подобные методы особенно активно применяются сейчас, поскольку внедрение новых защитных механизмов заставляет мошенников менять тактику и рассчитывать на доверчивость самих граждан.

Специалисты советуют не перезванивать по номерам, указанным в подозрительных сообщениях. Если разговор уже начался и собеседник просит назвать коды или перевести деньги на «безопасный счёт», следует немедленно прекратить общение

Также мошенники нацелились на тружениц бьюти-сферы: маникюрщиц, бровисток и прочих мастериц. Life.ru узнал, что «феи красоты» сталкиваются с попытками угнать их аккаунты. «Клиент» просит назвать последние четыре номера, с которого он якобы звонил, после чего жертвы теряют доступ к личным данным.