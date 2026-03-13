Спасавшаяся от «тюрьмы» россиянка подожгла полицейскую машину

В Новокузнецке жертва телефонных мошенников совершила поджог автомобиля полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

В Новокузнецке жертва телефонных мошенников совершила поджог служебного автомобиля полиции. Видео © Telegram / Ирина Волк

Злоумышленница явилась на стоянку, расположенную возле отдела полиции «Левобережный», облила легковоспламеняющейся жидкостью служебный транспорт и подожгла. Весь процесс она фиксировала на камеру мобильного телефона.

Полицейские, находившиеся в отделе, заметили полыхающее пламя и обезвредили злоумышленницу, когда та ещё не успела покинуть парковку. Очаг возгорания ликвидировали прибывшие огнеборцы при содействии сотрудников МВД ещё до наступления серьёзных последствий.

Задержанной оказалась 27-летняя местная жительница. Она рассказала, что ранее стала жертвой аферистов, которые оформили на её имя кредит на сумму 270 тыс. рублей. Затем злоумышленники уведомили её, что эти деньги якобы пошли на финансирование террористической организации.

Мошенники убедили женщину, что поджог полицейской машины поможет ей избежать уголовной ответственности за финансирование терроризма.

«Следователем следственных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ», — заключила Ирина Волк.

