Россиян предупредили о новой ловушке мошенников с «ошибочным» переводом на карту

Мошенники всё чаще используют «ошибочные» переводы на карту, чтобы втянуть россиян в преступные схемы по отмыванию денег. Об этом рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин.

Схема выглядит так: на счёт поступают деньги от незнакомца, который затем просит вернуть их на другую карту. Объяснения звучат убедительно — ошибка, срочность, последние средства. Однако зачастую эти деньги оказываются похищены у третьих лиц.

«Если человек соглашается и пересылает их дальше, он может невольно стать звеном в преступной цепочке», — предупредил сенатор.

В беседе с ТАСС он отметил, что переводы через Систему быстрых платежей не раскрывают получателю полные реквизиты отправителя, поэтому проверить, кому именно возвращаются деньги, невозможно. А при отправке на третью карту связь с исходным переводом теряется окончательно.

Шейкин призвал не переводить деньги незнакомцам по первой просьбе. При поступлении неизвестного перевода нужно обратиться в банк и написать заявление. При необходимости — подать обращение в полицию, чтобы зафиксировать добросовестность. До выяснения обстоятельств пользоваться деньгами нельзя, иначе это могут счесть незаконным обогащением.

Мошенники также активизировали рассылку писем от имени ФНС с использованием QR-кодов. В сообщениях говорится о якобы неоплаченном налоге или задолженности. Для урегулирования вопроса получателю предлагают отсканировать код, который ведёт на поддельный сайт, копирующий государственный портал. Там у граждан выманивают номера телефонов, паспортные данные и реквизиты банковских карт.