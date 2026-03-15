Сбой в Telegram продолжается четвёртые сутки

Пользователи Telegram из России продолжают массово жаловаться на сбои в работе мессенджера. По данным сервисов DownDetector и «Сбой.рф», за сутки на 12:25 мск поступило более 9,4 тысячи жалоб, а всего за 15 марта зафиксировано 5116 обращений.

Юзеры сообщают, что не открывается приложение, не отправляются сообщения, не загружаются фото и видео. Проблемы фиксируются с 12 марта — тогда было около 4 тысяч жалоб, 14 марта их число превысило 5,9 тысячи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал переключить внимание с Telegram на отечественный мессенджер Max. Он призвал перейти на российские разработки — зарубежные платформы больше не в приоритете.