15 марта, 10:49

Сбой в Telegram продолжается четвёртые сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yau Ming Low

Пользователи Telegram из России продолжают массово жаловаться на сбои в работе мессенджера. По данным сервисов DownDetector и «Сбой.рф», за сутки на 12:25 мск поступило более 9,4 тысячи жалоб, а всего за 15 марта зафиксировано 5116 обращений.

Юзеры сообщают, что не открывается приложение, не отправляются сообщения, не загружаются фото и видео. Проблемы фиксируются с 12 марта — тогда было около 4 тысяч жалоб, 14 марта их число превысило 5,9 тысячи.

Песков назвал необходимые условия, чтобы Telegram избежал блокировки в России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал переключить внимание с Telegram на отечественный мессенджер Max. Он призвал перейти на российские разработки — зарубежные платформы больше не в приоритете.

BannerImage
Александра Мышляева
