Песков назвал необходимые условия, чтобы Telegram избежал блокировки в России
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости» назвал условия сохранения работы Telegram в России. По его словам, мессенджеру необходимо выполнять положения законодательства РФ и поддерживать гибкий диалог с властями.
«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — рассказал представитель Кремля об условиях.
Ранее Песков призвал представителей медиа перестать думать о Telegram и сосредоточиться на наращивании аудитории в отечественном мессенджере Max. Он также отметил, что перед командой, работающей с Max, стоит амбициозная задача — сделать сервис настолько привлекательным, чтобы он превзошёл зарубежные аналоги на просторах СНГ. Это позволит России доносить свою точку зрения до граждан соседних государств более эффективно, несмотря на недружественный информационный фон.
