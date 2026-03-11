Россияне массово жалуются на сбои в работе Telegram
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /miss.cabul
Российские пользователи Telegram столкнулись с массовыми сбоями в работе мессенджера. Данные сервиса Downdetector фиксируют резкий рост жалоб из разных регионов страны.
По состоянию на 15:20 по московскому времени за последний час поступило 671 обращение о неполадках, а общее количество жалоб за сутки достигло 1171. Чаще всего о проблемах говорят жители Москвы (4% от общего числа), Магаданской области (3%), Республики Марий Эл (3%) и Санкт-Петербурга (3%).
Согласно аналитике Downdetector, 45% пользователей испытывают трудности при входе на веб-версию, 26% столкнулись с ошибками в мобильном приложении, а 5% отмечают общий сбой платформы. У многих не загружаются сообщения, не открываются посты в каналах, наблюдаются задержки при отправке файлов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал переключить внимание с Telegram на отечественный мессенджер Max. Песков подчеркнул, что пора перестать ориентироваться на зарубежные платформы и активнее работать с российскими разработками.
