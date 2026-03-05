ФАС назвала незаконным размещение рекламы в Telegram

Размещение рекламной интеграции на запрещённых информационных ресурсах, включая Telegram, может рассматриваться как нарушение требований законодательства России. Об этом РИА «Новости» рассказали представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Согласно ведомству, ситуация связана с введёнными ограничениями доступа к нескольким зарубежным онлайн-платформам. Речь идёт о социальных сетях Instagram* и Facebook*, видеосервисе YouTube, различных VPN-сервисах, а также мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Ответственность в подобных случаях предусмотрена как для заказчиков, так и для распространителей.

Представителям рекламной индустрии также рекомендовано провести проверку размещённых материалов на интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен.

Ранее Роскомнадзор никак не прокомментировал появившуюся информацию о возможной полной блокировке Telegram в первых числах апреля. До этого СМИ сообщали, что мессенджер будет заблокирован в первых числах месяца. Позднее ведомство заявило, что с начала 2025 года направило в адрес мессенджера требования об удалении порядка 305 тысяч противоправных материалов.

