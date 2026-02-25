Юрист объяснил, с какими рисками могут столкнуться россияне в случае запрета Telegram

Если Telegram признают экстремистской организацией и запретят в России, покупка премиум-аккаунтов и другие платные услуги мессенджера могут быть расценены как финансирование экстремизма. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил юрист Александр Хаминский.

По его словам, под финансированием экстремистской деятельности понимаются любые перечисления в адрес организации, запрещённой в РФ. Доказать такие платежи будет несложно — они обычно списываются прямо со счёта пользователя. Поэтому в случае запрета Telegram использование платных функций станет невозможным из-за риска уголовной ответственности.

«При этом обычное использование гражданами Telegram через различные сервисы ВПН не будет наказуемым», — заключил эксперт.