В России проверяют Дурова по статье о содействии терроризму из-за Telegram

Правоохранительные органы проверяют действия основателя Telegram Павла Дурова в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом сообщает RG.ru со ссылкой на сведения ФСБ России.

«Действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России», — отмечает издание.

В публикации говорится, что с 2022 года в России зарегистрировали свыше 153 тысяч преступлений, совершённых с использованием Telegram. По данным, приведённым в статье, около 33 тысяч из них связаны с диверсионно-террористической и экстремистской деятельностью. Речь идёт о подготовке взрывов, поджогах военных комиссариатов и нападениях на людей.

«Благодаря работе ФСБ России удалось предотвратить 475 терактов, подготовка которых велась через Telegram», — говорится в статье.

Авторы также утверждают, что координация теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года велась через этот мессенджер. Кроме того, приводятся данные о сотнях угроз в адрес семей военнослужащих. В статье подчёркивается, что Роскомнадзор направил команде Telegram более 150 тысяч требований об удалении противоправного контента.

Пока бойцы ВС РФ переписываются с родными или однополчанами, противник вычисляет координаты. ФСБ опубликовала шокирующую статистику: от теракта в «Крокусе» до убийств генералов — все нити ведут в мессенджер Telegram. Подробности — в Life.ru.