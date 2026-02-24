В Госдуме допустили признание Telegram экстремистским в течение полутора месяцев

Telegram может быть признан экстремистской организацией, если в ближайший месяц-полтора не начнёт взаимодействовать с российскими ведомствами. Такое мнение высказал ТАСС зампред Комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).

«Если Telegram в ближайший месяц-полтора не примет необходимые меры, а именно не начнёт взаимодействовать с Роскомнадзором и с ФСБ по противодействию террористическим угрозам, считаю возможным со стороны ФСБ принять исчерпывающие меры для признания Telegram экстремистской организацией», — сказал Свинцов.

Депутат также напомнил, что на заседании Комитета Госдумы по информполитике глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о наличии у ФСБ неопровержимых данных об использовании мессенджера Telegram террористами. По словам парламентария, Шадаев подтвердил, что спецслужбы зафиксировали применение Telegram для управления террористическими ячейками на территории РФ. В качестве обоснования серьезности этих данных депутат указал на недавний инцидент, в результате которого был взорван полицейский.

Ранее в ФСБ заявили, что располагают подтверждёнными сведениями о том, что ВСУ и украинские спецслужбы способны оперативно получать данные из мессенджера Telegram и задействовать их в военных интересах. В свою очередь, Роскомнадзор неоднократно отмечал, что Telegram систематически нарушает российское законодательство, в связи с чем к сервису применяются меры регулирования — в частности, ограничение скорости загрузки «тяжёлых» файлов