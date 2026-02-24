Владимир Путин
24 февраля, 10:03

Песков: В Telegram много опасного контента, но его администрация не сотрудничает с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lesyeuxde.er

В Telegram фиксируется большое количество потенциально опасного контента, а администрация мессенджера не проявляет готовности к сотрудничеству с российскими властями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Фиксируется большое количество нарушений и нежелание администрации Telegram сотрудничать с нашими властями. Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для нашей страны», — подчеркнул представитель Кремля.

На основе этих данных, добавил он, соответствующие органы принимают те меры, которые считают целесообразными.

Таким образом Песков прокомментировал публикации в СМИ, что ФСБ проверяет основателя Telegram Дурова по статье о содействии терроризму.

От генерала до рядового: как Telegram охотится за российскими военными в зоне СВО

Ранее Роскомнадзор призвал администрацию Telegram ужесточить борьбу с «пробивом» личных данных. В ведомстве заявили, что мессенджер системно поддерживает инфраструктуру для незаконного распространения информации, создавая «досье на человека». С 2022 года удалено 8358 таких ботов и каналов, но новые появляются мгновенно.

