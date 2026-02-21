Российские спецслужбы зафиксировали уязвимость информационного поля в популярном мессенджере. Согласно сведениям, поступившим из Центра общественных связей ФСБ, украинские военизированные формирования и разведка обладают инструментами для молниеносного извлечения данных из Telegram.

В ведомстве официально подтвердили, что спецслужбы Украины и ВСУ имеют возможность в кратчайшие сроки аккумулировать публикуемую в приложении информацию и эффективно применять её при планировании и реализации военных операций. Как отметили представители ФСБ, в их распоряжении находятся неоспоримые доказательства того, что контент из мессенджера становится доступен противнику практически в режиме реального времени.

Между тем в МВД выяснили, что зарубежные кол‑центры активно использовали Telegram‑ботов для составления досье на российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и представителей власти. Такие сервисы применялись для сбора информации, которая затем могла использоваться при подготовке диверсионно‑террористических актов и иных противоправных действий.