Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 06:01

ФСБ РФ: Разведка Украины использует Telegram для получения военных данных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Yau Ming Low

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Yau Ming Low

Российские спецслужбы зафиксировали уязвимость информационного поля в популярном мессенджере. Согласно сведениям, поступившим из Центра общественных связей ФСБ, украинские военизированные формирования и разведка обладают инструментами для молниеносного извлечения данных из Telegram.

В ведомстве официально подтвердили, что спецслужбы Украины и ВСУ имеют возможность в кратчайшие сроки аккумулировать публикуемую в приложении информацию и эффективно применять её при планировании и реализации военных операций. Как отметили представители ФСБ, в их распоряжении находятся неоспоримые доказательства того, что контент из мессенджера становится доступен противнику практически в режиме реального времени.

Глава WikiLeaks 2.0 раскрыл, как Запад читает переписки россиян в Telegram
Глава WikiLeaks 2.0 раскрыл, как Запад читает переписки россиян в Telegram

Между тем в МВД выяснили, что зарубежные кол‑центры активно использовали Telegram‑ботов для составления досье на российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и представителей власти. Такие сервисы применялись для сбора информации, которая затем могла использоваться при подготовке диверсионно‑террористических актов и иных противоправных действий.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Telegram
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar