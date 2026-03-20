Мошенники начали рассылать фальшивые сообщения от техподдержки портала mos.ru

Злоумышленники начали рассылать пользователям сообщения о якобы подозрительном входе в учётную запись портала mos.ru и требовать срочного звонка. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Пользователям направляют сообщения о входе в учёную запись с использованием незнакомого устройства и предлагают срочно позвонить по указанному номеру. Но на звонок отвечают не сотрудники техподдержки, а мошенники», — говорится в сообщении.

В МВД призвали граждан быть бдительными и ни в коем случае не звонить по номерам из подозрительных сообщений. Всю информацию необходимо перепроверять исключительно через официальные сайты и приложения.

Ранее сообщалось, что для кражи личных данных аферисты применяют старую, но эффективную схему: рассылают сообщения с кричащими заголовками о якобы произошедших катастрофах или сенсациях. Испуганный или заинтригованный пользователь теряет бдительность и переходит по ссылке, после чего злоумышленники получают доступ к его данным.