Взлом за секунду: Мошенники придумали способ кражи профилей через «срочные новости»
Депутат Немкин предупредил о схеме угона аккаунтов через «срочные новости»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tete_escape
Злоумышленники всё чаще используют рассылку сообщений с громкими заголовками о якобы чрезвычайных событиях для кражи личных данных пользователей. Об этом в беседе с Life.ru рассказал член Комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
По словам депутата, такие схемы социальной инженерии направлены на то, чтобы вызвать у человека сильную эмоциональную реакцию — страх, тревогу или любопытство — и заставить немедленно перейти по ссылке, не проверяя источник.
Как правило, такие сообщения оформляются в виде громких заголовков — о чрезвычайных происшествиях, новых ограничениях, резонансных событиях или «экстренных» предупреждениях.
Ссылки ведут на фишинговые сайты, поддельные новостные страницы или ресурсы, предлагающие авторизоваться через аккаунт в соцсети или мессенджере. В результате злоумышленники получают доступ к учётной записи жертвы и используют её для дальнейших атак.
Парламентарий призвал граждан соблюдать главное правило цифровой безопасности: не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и проверять информацию по официальным каналам.
Ранее Немкин также выступил о киберрисках при использовании VPN-сервисов. По словам Немкина, многие бесплатные VPN не обеспечивают заявленного уровня безопасности: они могут собирать данные пользователей, передавать трафик третьим лицам или содержать вредоносные модули.
