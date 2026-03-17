Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 марта, 09:14

Взлом за секунду: Мошенники придумали способ кражи профилей через «срочные новости»

Депутат Немкин предупредил о схеме угона аккаунтов через «срочные новости»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tete_escape

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tete_escape

Злоумышленники всё чаще используют рассылку сообщений с громкими заголовками о якобы чрезвычайных событиях для кражи личных данных пользователей. Об этом в беседе с Life.ru рассказал член Комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По словам депутата, такие схемы социальной инженерии направлены на то, чтобы вызвать у человека сильную эмоциональную реакцию — страх, тревогу или любопытство — и заставить немедленно перейти по ссылке, не проверяя источник.

Как правило, такие сообщения оформляются в виде громких заголовков — о чрезвычайных происшествиях, новых ограничениях, резонансных событиях или «экстренных» предупреждениях.

Антон Немкин

Член Комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта «Цифровая Россия»

Как правило, такие сообщения оформляются в виде громких заголовков — о чрезвычайных происшествиях, новых ограничениях, резонансных событиях или «экстренных» предупреждениях.
Как правило, такие сообщения оформляются в виде громких заголовков — о чрезвычайных происшествиях, новых ограничениях, резонансных событиях или «экстренных» предупреждениях.

Ссылки ведут на фишинговые сайты, поддельные новостные страницы или ресурсы, предлагающие авторизоваться через аккаунт в соцсети или мессенджере. В результате злоумышленники получают доступ к учётной записи жертвы и используют её для дальнейших атак.

Парламентарий призвал граждан соблюдать главное правило цифровой безопасности: не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и проверять информацию по официальным каналам.

В Госдуме одобрили штрафы за нелегальный майнинг до 10 млн рублей

Ранее Немкин также выступил о киберрисках при использовании VPN-сервисов. По словам Немкина, многие бесплатные VPN не обеспечивают заявленного уровня безопасности: они могут собирать данные пользователей, передавать трафик третьим лицам или содержать вредоносные модули.

