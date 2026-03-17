Взлом за секунду: Мошенники придумали способ кражи профилей через «срочные новости»

Злоумышленники всё чаще используют рассылку сообщений с громкими заголовками о якобы чрезвычайных событиях для кражи личных данных пользователей. Об этом в беседе с Life.ru рассказал член Комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По словам депутата, такие схемы социальной инженерии направлены на то, чтобы вызвать у человека сильную эмоциональную реакцию — страх, тревогу или любопытство — и заставить немедленно перейти по ссылке, не проверяя источник.

Как правило, такие сообщения оформляются в виде громких заголовков — о чрезвычайных происшествиях, новых ограничениях, резонансных событиях или «экстренных» предупреждениях. Антон Немкин Член Комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта «Цифровая Россия»

Ссылки ведут на фишинговые сайты, поддельные новостные страницы или ресурсы, предлагающие авторизоваться через аккаунт в соцсети или мессенджере. В результате злоумышленники получают доступ к учётной записи жертвы и используют её для дальнейших атак.

Парламентарий призвал граждан соблюдать главное правило цифровой безопасности: не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и проверять информацию по официальным каналам.

Ранее Немкин также выступил о киберрисках при использовании VPN-сервисов. По словам Немкина, многие бесплатные VPN не обеспечивают заявленного уровня безопасности: они могут собирать данные пользователей, передавать трафик третьим лицам или содержать вредоносные модули.