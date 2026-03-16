В Госдуме одобрили штрафы за нелегальный майнинг до 10 млн рублей
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий серьёзные штрафы за нарушения в сфере майнинга цифровой валюты.
Документ предусматривает ответственность за несколько видов правонарушений. Самые крупные санкции — до 10 миллионов рублей — грозят за повторный нелегальный майнинг.
Основные составы и штрафы:
- Майнинг в запрещённых регионах: гражданам — 100–150 тыс. рублей, должностным лицам и ИП — 300–800 тыс., юрлицам — 1–2 млн руб.
- Майнинг без включения в реестр или с превышением лимитов энергии: для граждан также 100–150 тыс. руб.
- Непредоставление в ФНС данных о полученной криптовалюте: для граждан — 100–200 тыс., для юрлиц — 400–500 тыс. руб.
- Работа операторов инфраструктуры без прав: штрафы аналогичны — до 500 тыс. для юрлиц.
Для должностных лиц также предусмотрена дисквалификация на 1–2 года, для ИП и юрлиц — приостановка деятельности до 90 дней. Повторные нарушения увеличат штрафы кратно, вплоть до 10 млн рублей для компаний.
Напомним, количество майнинговых ферм в России за 2025 год выросло на 44% и достигло почти 197 тысяч. Так, в Челябинской области УФСБ ликвидировала крупную ферму, владельцем которой оказался Максим Яцун — сын известного местного политика Андрея Яцуна.
