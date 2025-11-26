ФСБ задержала сына челябинского политика Яцуна по делу о незаконном майнинге криптовалюты

В Челябинской области ФСБ ликвидировала крупную майнинговую ферму, владельцем которой оказался Максим Яцун — сын известного местного политика Андрея Яцуна. По данным URA.RU, он вместе с сообщниками в течение полугода поставлял в ООО «Уралэнергосбыт» фальшивые отчёты с заниженным потреблением электроэнергии, чтобы бесплатно майнить криптовалюту. Ущерб составил более 121 миллиона рублей.

«Злоумышленники, вступив в сговор в целях личного обогащения, в период с ноября 2024 года по апрель 2025 года неоднократно предоставляли гарантированному поставщику электроэнергии ООО «Уралэнергосбыт» фиктивную отчётную документацию, содержащую заниженные сведения об объёмах и мощностях электроэнергии, потреблённой энергоустановкой для функционирования оператора майнинговой инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере — обвиняемым грозит до 10 лет колонии.

Как выяснилось, Максим Яцун не только предоставлял помещение под оборудование третьим лицам, но и сам размещал в нём свои устройства, при этом не оплачивая ни киловатта. Сейчас он уже находится под следствием по другому делу — его подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве жилого дома в Миассе. Его компания, ООО «Специализированный застройщик «Доминанта», зарегистрирована в 2023 году, и он сам является её владельцем и директором.

