20 августа, 05:56

Цена родины: Названа сумма, за которую беглый экс-депутат Госдумы продал Россию

Магомед Гаджиев*. Обложка © duma.gov.ru

Бывший депутат Государственной думы Магомед Гаджиев* делился с западными спецслужбами тайной информацией о России, за что ему выплатили около 45 миллионов долларов. Об этом сказано в исковом заявлении Генпрокуратуры РФ.

По документам, находясь за рубежом, Гаджиев* выразил готовность сотрудничать с иностранными разведками в обмен на предоставление ему гражданства одной из западных стран. Свои намерения он подтвердил на видеозаписи, опубликованной в открытом доступе в Интернете.

Какие именно данные сливал экс-депутат, в иске не раскрывается — детали остаются засекреченными. Однако известно, что Гаджиев* уже владеет турецким паспортом, но ему хочется ещё и американский заиметь.

Ранее Генеральная прокуратура потребовала изъять активы бывшего депутата Гаджиева*, стоимость которых достигает почти двух миллиардов рублей. Экс-парламентарий после начала спецоперации уехал из России и начал, как сообщается, спонсировать украинскую армию.

* Физлицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.

Владимир Озеров
