20 августа, 04:16

У сбежавшего из России экс-депутата-иноагента потребовали изъять активы

Генпрокуратура требует изъять активы экс-депутата Госдумы на 2 миллиарда рублей

Магомед Гаджиев*. Обложка © duma.gov.ru

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала иск в Советский районный суд Махачкалы с требованием запретить деятельность объединения, в состав которого входит экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев* и его родственники. В иске, о котором сообщает РИА «Новости», надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства имущество, принадлежащее ответчикам, общей стоимостью почти 2 миллиарда рублей.

По данным прокуратуры, Гаджиев* и его близкие связаны с экстремистской деятельностью. В частности, отмечается, что экс-депутат, покинув Россию после начала специальной военной операции, начал финансово поддерживать украинские военизированные формирования и распространять дезинформацию о Российской армии. Генпрокуратура утверждает, что он также сотрудничал с западными спецслужбами, получив за это значительные суммы.

В исковом заявлении указаны имена нескольких ответчиков, включая сожительницу Гаджиева* Нину Коломийцеву и его сына Магомедрасула. Прокуратура утверждает, что они помогают ему в осуществлении экстремистских планов и управляют его активами в России.

Кроме того, Генпрокуратура требует изъять коммерческую недвижимость и земельные участки, находящиеся под контролем Гаджиева* и его семьи, а также обратить внимание на компанию «Сулакнеруд», занимающуюся добычей песчано-гравийной смеси в Дагестане, прибыль от которой также выводится за границу. Сам экс-депутат, объявленный в России в розыск, имеет турецкое гражданство и стремится получить американский паспорт.

Ранее Life.ru писал, что ФСБ перечислила изъятое у экс-госсекретаря Дагестана имущество. У него нашли мешки денег, оружие и драгоценности.

* Физлицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.

