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15 февраля, 14:52

Сбежавшего из России депутата-иноагента объявили в розыск

МВД объявило в розыск уехавшего из России бывшего депутата-иноагента Гаджиева*

Бывший депутат Государственной думы Магомед Гаджиев*. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Бывший депутат Государственной думы Магомед Гаджиев*. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего депутата Государственной думы Магомеда Гаджиева*. Это следует из базы данных розыска.

"Гаджиев* Магомед Тажудинович. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе.

О какой именно статье идёт речь, не уточняется.

Гаджиеву* 58 лет. Он депутат Госдумы IV–VII созывов, а до этого работал в налоговом ведомстве. В 2023 году уехал из России, в мае Минюст признал его иноагентом.

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* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Никита Никонов
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