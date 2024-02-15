Сбежавшего из России депутата-иноагента объявили в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего депутата Государственной думы Магомеда Гаджиева*. Это следует из базы данных розыска.

О какой именно статье идёт речь, не уточняется.

Гаджиеву* 58 лет. Он депутат Госдумы IV–VII созывов, а до этого работал в налоговом ведомстве. В 2023 году уехал из России, в мае Минюст признал его иноагентом.