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Регион
6 августа, 12:12

Мешки денег, оружие, драгоценности: ФСБ перечислила изъятое у экс-госсекретаря Дагестана имущество

ФСБ: При обысках у экс-госсекретаря Дагестана Магомедова найдены мешки денег

Обложка © Telegram / Магомед-Султан Магомедов

Обложка © Telegram / Магомед-Султан Магомедов

В рамках расследования дела о масштабных хищениях, одним из обвиняемым по которому проходит бывший государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, прошло 70 обысков. В резиденции экс-чиновника были обнаружены целые мешки, под завязку набитые пачками долларов и рублей. Помимо этого, силовики вскрыли сейф с многочисленными драгоценностями и часами, а также изъяли у Магомедова несколько единиц оружия.

По информации ФСБ России, активы бывшего госсекретаря Дагестана на беспрецедентную сумму в 3 миллиарда рублей были арестованы.

Ранее силовики установили причастность бывшего чиновника к незаконному отчуждению крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса «Дагнефтепродукт» на Северном Кавказе и завода ООО «Дагнотех». Ранее сегодня в доме Магомедова прошли обыски, спецназ высадился у его жилища из вертолёта. Государственные активы, общая стоимость которых оценивается в 100 миллиардов рублей, были возвращены под контроль государства.

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А в первый день июля 2025 года госсекретаря Дагестана освободили от должности. Причину такого решения власти республики не озвучили. Известно, что до этого Магомедов был задержан по делу о хищениях, но позже его отпустили. Он находился в своей резиденции в «свободном статусе».

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Ольга Сливченко
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