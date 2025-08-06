Мешки денег, оружие, драгоценности: ФСБ перечислила изъятое у экс-госсекретаря Дагестана имущество

В рамках расследования дела о масштабных хищениях, одним из обвиняемым по которому проходит бывший государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, прошло 70 обысков. В резиденции экс-чиновника были обнаружены целые мешки, под завязку набитые пачками долларов и рублей. Помимо этого, силовики вскрыли сейф с многочисленными драгоценностями и часами, а также изъяли у Магомедова несколько единиц оружия.

По информации ФСБ России, активы бывшего госсекретаря Дагестана на беспрецедентную сумму в 3 миллиарда рублей были арестованы.

Ранее силовики установили причастность бывшего чиновника к незаконному отчуждению крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса «Дагнефтепродукт» на Северном Кавказе и завода ООО «Дагнотех». Ранее сегодня в доме Магомедова прошли обыски, спецназ высадился у его жилища из вертолёта. Государственные активы, общая стоимость которых оценивается в 100 миллиардов рублей, были возвращены под контроль государства.