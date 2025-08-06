Спецназовцы прилетели на вертолёте на обыски особняка экс-госсекретаря Дагестана

Бывший государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов оказался причастен к незаконному отчуждению предприятия «Дагнефтепродукт». Такую версию выдвинуло следствие. Сотрудники ФСБ прилетели к дому экс-чиновника на вертолёте и провели обыски в его доме.

Кадры обысков в доме бывшего чиновника. Видео © ЦОС ФСБ

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали об аресте имущества фигурантов дела, включая экс-чиновника, на сумму более 3 миллиардов рублей, полученного преступным путём.

Комплекс «Дагнефтепродукт» вместе с недавно возведённым нефтеперерабатывающим заводом ООО «Дагнотех» общей стоимостью свыше 100 миллиардов рублей, уже возвращены в государственную собственность.

В настоящее время возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям: мошенничество и легализация денежных средств, полученных преступным путём. Имущество подозреваемого в хищении на сумму свыше 3 миллиардов рублей арестовано.