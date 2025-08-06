Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 08:15

Спецназовцы прилетели на вертолёте на обыски особняка экс-госсекретаря Дагестана

ФСБ показала видео десантирования к особняку экс-госсекретаря Дагестана

Бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов. Обложка © ТАСС / Сергей Расулов

Бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов. Обложка © ТАСС / Сергей Расулов

Бывший государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов оказался причастен к незаконному отчуждению предприятия «Дагнефтепродукт». Такую версию выдвинуло следствие. Сотрудники ФСБ прилетели к дому экс-чиновника на вертолёте и провели обыски в его доме.

Кадры обысков в доме бывшего чиновника. Видео © ЦОС ФСБ

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали об аресте имущества фигурантов дела, включая экс-чиновника, на сумму более 3 миллиардов рублей, полученного преступным путём.

Комплекс «Дагнефтепродукт» вместе с недавно возведённым нефтеперерабатывающим заводом ООО «Дагнотех» общей стоимостью свыше 100 миллиардов рублей, уже возвращены в государственную собственность.

В настоящее время возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям: мошенничество и легализация денежных средств, полученных преступным путём. Имущество подозреваемого в хищении на сумму свыше 3 миллиардов рублей арестовано.

Следователи задержали сотрудника Минобрнауки, подозреваемого в хищении выплат педагогам за ЕГЭ
Следователи задержали сотрудника Минобрнауки, подозреваемого в хищении выплат педагогам за ЕГЭ

Ранее сообщалось, что обвинительное заключение по делу о хищении более полумиллиарда рублей из Пенсионного фонда Ингушетии получило утверждение Генеральной прокуратуры России. Основными фигурантами этого дела о создании преступного сообщества и мошенничестве являются бывшие главы республиканского управления Федеральной почтовой связи, а также 27 их сообщников.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar