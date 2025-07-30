Следователи задержали сотрудника Минобрнауки, подозреваемого в хищение выплат педагогам за ЕГЭ

В Ингушетии задержали должностное лицо Министерства образования и науки, которую подозревают в хищении средств, выделенных на выплату педагогам. Информацию передаёт СУ СК России по республике.

В Ингушетии задержали представителя Минобрнауки по подозрению в хищении. Видео © СУ СК России по Республике Ингушетия

По предварительным данным, с 2021 год по 2022 сотрудники Министерства образования и науки украли бюджетные средства, которые полагались тем педагогам, кто участвовал в подготовке и проведении ЕГЭ на территории республики. Преступные махинации совершили путём подделки договоров и актов выполненных работ. Таким образом злоумышленники присвоили себе более 10 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Одну из подозреваемых задержали. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Вместе с тем следователи провели обыски в Министерстве и по месту жительства подозреваемой. В ходе работ была изъята компьютерная техника, мобильные устройства и документация. На данный момент сотрудники допрашивают свидетелей. Кроме того, устанавливаются соучастники.