ГП направила в суд дело о хищении 520 млн руб. из Пенсионного фонда в Ингушетии

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о хищении в Ингушетии свыше 500 миллионов рублей из Пенсионного фонда. Об этом сообщается на сайте ведомства. Обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве предъявлены экс-главам управления Федеральной почтовой связи республики Камбулату Сукиеву и Магомед-Баширу Калиматову, а также 27 их соучастникам.

«По версии следствия, не позднее 2020 года Калиматов, Сукиев, а также руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев и иные лица создали на территории Москвы и Ингушетии преступное сообщество, целью деятельности которого являлось хищение бюджетных средств», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Следствие установило, что группа обвиняемых организовала схему хищения 519 млн рублей. Деньги предназначались для перерасчёта пенсий 682 получателям. По данным правоохранителей, сотрудники ПФР внесли в систему электронного документооборота подложные сведения о перерасчёте пенсий. Затем средства были переведены на счёт местного отделения Пенсионного фонда и распределены через почтовые отделения, где создавалась видимость их получения пенсионерами.

Уголовное дело направлено в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для определения подсудности. В отношении пяти фигурантов, скрывающихся от следствия, включая Сейнароева, расследование продолжается.