В Петербурге задержали 74-летнего слесаря, забравшего у старушки более ₽500 тыс.

В начале недели, 22 июля, за помощью в полицию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга обратилась 72-летняя женщина. Она рассказала о незнакомце, который позвонил ей и представился сотрудником Пенсионного фонда. Аферист обманным путём убедил старушку предоставить данные СНИЛС. Позже ей позвонила неизвестная женщина, которая под предлогом необходимости решить какие-то вопросы убедила снять с счёта почти 546 тысяч рублей и передать деньги курьеру.