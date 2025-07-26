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Регион
26 июля, 10:37

В Петербурге задержали 74-летнего слесаря, забравшего у старушки более ₽500 тыс.

Полиция. Обложка © Life.ru

Полиция. Обложка © Life.ru

В начале недели, 22 июля, за помощью в полицию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга обратилась 72-летняя женщина. Она рассказала о незнакомце, который позвонил ей и представился сотрудником Пенсионного фонда. Аферист обманным путём убедил старушку предоставить данные СНИЛС. Позже ей позвонила неизвестная женщина, которая под предлогом необходимости решить какие-то вопросы убедила снять с счёта почти 546 тысяч рублей и передать деньги курьеру.

Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД сообщает телеканал «Санкт-Петербург». По данным ведомства, в результате манипуляций пенсионерка передала сбережения неизвестному человеку в парадной своего дома. По факту случившегося правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе расследования был задержан 74-летний слесарь-сантехник научно-исследовательского института. Его отпустили под обязательство о явке.

Пенсионеров предупредили о новой схеме развода с бесплатными путёвками в санаторий
Пенсионеров предупредили о новой схеме развода с бесплатными путёвками в санаторий

Ранее в четырёх регионах РФ задержали 19 членов группы дистанционных мошенников, которые разводили россиян при помощи украинцев. Кроме того, эксперт раскрыл новые схемы развода абитуриентов.

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Борис Эльфанд
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