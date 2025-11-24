Экс-гендиректора РКК «Энергия» приговорили к 8 годам за хищение ₽839 млн

Суд отправил на восемь лет в колонию бывшего гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева, который со своими подельниками похитил бюджетные средства, завысив цену комплектующих для модуля МКС. О приговоре сообщает пресс-служба судебной инстанции.

«Королёвским городским судом оглашён приговор в отношении Солнцева В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере). Солнцеву В. назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в ИК общего режима», — сказано в тексте.

Как установил суд, Солнцев «отмыл» 839 миллионов рублей. Разницу между реальной ценой и указанной в контрактах преступники разделили между собой. Один из обвиняемых позже скончался, в отношении другого уголовное дело выделено в отдельное производство и приостановлено. Солнцев также лишён права занимать руководящие должности в госорганах, коммерческих компаниях с госучастием сроком на два года. Кроме того, он обязан вернуть в бюджет 839 миллионов рублей.

Напомним, в 2017 году восемь фигурантов уголовного дела похитили деньги из выделенных бюджетом средств (1 млрд 72 млн рублей). В списке обвиняемых значатся гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев и несколько его замов. По данным следствия, фигуранты отмыли похищенные миллионы в Гонконге и ОАЭ, где закупались комплектующие для модуля МКС. Расследование было начато по запросу Роскосмоса. Солнцев был взят под стражу в 2020 году.