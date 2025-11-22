Суд взыскал имущество экс-министра Кибовского на 1 млрд рублей

Кунцевский суд Москвы вынес решение о взыскании имущества бывшего министра правительства столицы, экс-главы департамента культуры Александра Кибовского, его родственников и доверенных лиц. Общая стоимость изъятого имущества превышает один миллиард рублей. Об этом пишет ТАСС.

В перечень включены десятки квартир, домов и автомобилей, среди которых историческое здание в центре столицы. Иск охватывал Кибовского, его бывшую супругу Анастасию Кибовскую, девять физических лиц и пять компаний. В качестве третьих лиц в процесс были привлечены ещё шесть организаций.

11 ноября Генпрокуратура России подала в Кунцевский суд Москвы иск к бывшему главе департамента культуры столицы Александру Кибовскому на сумму свыше 1 млрд рублей. Он оформлял дорогостоящие активы на родственников и доверенных лиц, чтобы скрыть реальный уровень доходов. Отдельное требование прокуратуры касается доверенного лица Кибовского — Андрея Нероденкова, который также проходит обвиняемым по уголовному делу о взятках на 100 млн рублей.

Ранее суд Махачкалы постановил изъять в доход государства активы семьи бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*. Общая стоимость имущества превышает 2 млрд рублей. Напомним, что после начала СВО Гаджиев* уехал из России и начал финансировать украинскую армию. Life.ru сообщал, что он слил Западу тайные сведения об РФ за $45 миллионов. Какие именно данные сливал экс-депутат, в иске не раскрывается — детали остаются засекреченными.

