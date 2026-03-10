Биткоин почти добыт: майнерам осталось меньше 5% всех монет

Число добытых биткоинов превысило 20 млн монет из максимально возможных 21 млн. Это значит, что майнерам осталось получить менее 4,7% от всей эмиссии.

Биткоин изначально создавался как актив с жёстко ограниченным предложением. Новые монеты появляются через майнинг: участники сети подтверждают транзакции, формируют блоки и получают за это вознаграждение.

При этом выпуск постепенно замедляется. Примерно раз в четыре года награда за добычу сокращается вдвое, поэтому оставшийся миллион BTC будет появляться в обращении ещё очень долго, утверждает в своей статье РБК.

Несмотря на то что больше 95% всех монет уже добыто, полный выпуск растянется более чем на столетие. Ожидается, что 99% биткоинов будут добыты к февралю 2035 года, 99,9% — в 2047-м, а завершение эмиссии прогнозируется в 2139 году.

По текущему курсу около $71 тыс. стоимость уже добытых монет превышает $1,4 трлн. Оставшийся объём в 1 млн BTC по нынешней цене оценивается примерно в $71 млрд.

Теоретически предложение можно было бы увеличить за счёт изменений в коде или иначе переопределить единицы учёта, но такие сценарии считаются крайне непопулярными и вызывают резкую критику в криптосообществе.

Ранее Банк России выступил с инициативой ввести ограничения на приобретение криптовалюты гражданами, не обладающими статусом квалифицированных инвесторов. При этом допуск на рынок криптоактивов для квалифицированных инвесторов возможен — при условии прохождения специального тестирования.