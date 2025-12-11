Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 11:32

ЦБ предложил ограничить обычных граждан в праве покупать криптовалюту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor

Банк России считает необходимым ввести ограничения на покупку криптовалюты для граждан, не имеющих статуса квалифицированных инвесторов. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в интервью РИА Новости.

По его словам, регулятор готов допустить на рынок криптоактивов квалифицированных инвесторов при условии прохождения тестирования, направленного на проверку базового понимания принципов работы цифровых активов.

Слуцкий предложил легализовать криптовалюту в России
Слуцкий предложил легализовать криптовалюту в России

При этом ограничения не затронут уже приобретённые криптоактивы: их можно будет хранить, продавать или обменивать без дополнительных условий. Ограничения предлагаются только в отношении новых покупок.

Чистюхин подчеркнул, что ЦБ также не видит необходимости предлагать криптовалютные инструменты непрофессиональным инвесторам, так как они доступы только «квалам». Возможность допуска неквалифицированных инвесторов к отдельным криптоинструментам всё же обсуждается, но только при наличии ограничений и только в отношении наиболее ликвидных активов.

«Арестовали министра-робота?!» — вспыхнувший в сети скандал оказался фейком
«Арестовали министра-робота?!» — вспыхнувший в сети скандал оказался фейком

Регулятор рассчитывает на принятие обновлённого законодательства о регулировании криптовалют в 2026 году и считает приоритетом «обеление» крипторынка в России.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Центробанк
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar