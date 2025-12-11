ЦБ предложил ограничить обычных граждан в праве покупать криптовалюту

Банк России считает необходимым ввести ограничения на покупку криптовалюты для граждан, не имеющих статуса квалифицированных инвесторов. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в интервью РИА Новости.

По его словам, регулятор готов допустить на рынок криптоактивов квалифицированных инвесторов при условии прохождения тестирования, направленного на проверку базового понимания принципов работы цифровых активов.

При этом ограничения не затронут уже приобретённые криптоактивы: их можно будет хранить, продавать или обменивать без дополнительных условий. Ограничения предлагаются только в отношении новых покупок.

Чистюхин подчеркнул, что ЦБ также не видит необходимости предлагать криптовалютные инструменты непрофессиональным инвесторам, так как они доступы только «квалам». Возможность допуска неквалифицированных инвесторов к отдельным криптоинструментам всё же обсуждается, но только при наличии ограничений и только в отношении наиболее ликвидных активов.