«Арестовали министра-робота?!» — вспыхнувший в сети скандал оказался фейком

Публикации о «коррупционном скандале» вокруг искусственного интеллекта Diella, якобы назначенного министром в Албании и позже задержанного за взятки, не соответствуют действительности. Как выяснилось, первоначальный источник — портал Newsbar, материалы которого носят сатирический характер и не отражают реальных событий.

Албанские власти никаких заявлений о расследованиях, задержаниях или переводе ИИ-системы в «офлайн-режим» не делали. Информация о том, что нейросеть якобы направляла проценты от госконтрактов на неизвестные счета или готовилась покупать криптовалюту для «самомодернизации», также полностью выдумана.

История распространилась в ряде зарубежных СМИ и в соцсетях после того, как Newsbar опубликовал «репортаж» о провале эксперимента по цифровизации госуправления. Публика сопровождалась ссылками на «спецпрокуратуру» и даже цитатами «ИИ-адвоката», но позже было подтверждено: это сатирический контент.

Напомним, что Албания стала первым в мире государством, где на пост министра назначили нейросеть. Диэлла (значение имени — солнечный свет) будет управлять госзакупками. Цель такой необычной кадровой политики — добиться прозрачности в процессе важных для страны расходов и защитить его от коррупции.