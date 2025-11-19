По миру прокатилась волна разводов из-за измен с искусственным интеллектом

В мире участились случаи разводов из-за виртуальных романов с ИИ-компаньонами. О новой тенденции в семейных отношениях сообщает издание Wired со ссылкой на юристов из США и Великобритании.

Согласно исследованиям, более 64% людей считают секстинг (интимная переписка) с чат-ботами настоящей изменой. Примечательно, что женщины относятся к этому категоричнее: среди них так думают 71% против 58% мужчин. Проблема усугубляется тем, что «виртуальные любовницы» часто требуют реальных финансовых затрат — известен случай, когда мужчина потратил тысячи долларов на общение с нейросетевой «сексуальной латиноамериканской малышкой», что привело к разводу после 14 лет брака.

Правовое регулирование таких случаев остаётся спорным вопросом. В Калифорнии предлагают признавать ИИ «третьей стороной» в судебных процессах, тогда как в Огайо хотят закрепить за искусственным интеллектом статус «сущности без сознания». Юристы предупреждают, что в спорах об опеке над детьми суды вряд ли будут на стороне родителей, увлечённых интимными беседами с чат-ботами, поскольку это ставит под сомнение их способность уделять достаточное внимание ребёнку.

Возможно в каких-то случаях секстинг с искусственным интеллектом всё-таки будет предпочтительнее. Ранее Life.ru рассказывал, как 56-летний петербуржец умер во время бурного утреннего секса со своей молодой любовницей.