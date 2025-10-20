56-летний петербуржец умер во время секса с молодой любовницей

56-летний петербуржец скончался во время секса с молодой возлюбленной в своей квартире на Проспекте Науки. Об этом сообщает издание Mash на Мойке.

Самочувствие мужчины ухудшилось утром во время любовных утех, и он попросил у девушки паузу. Та сразу позвонила в скорую, но врачи прибыли слишком поздно — петербуржец был уже мёртв. Точная причина трагедии пока неизвестна, но вероятнее всего это была остановка сердца.

