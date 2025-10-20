В Москве хирург забыл «зашить» кишку онкобольному во время операции — он умер

Московский хирург Денис Давидович не до конца зашил прямую кишку пациенту с онкологией, что вызвало у него тяжёлые осложнения и смерть, однако родственники никак не могут добиться привлечения доктора к ответственности. Об этом пишет Baza.

В июне 2021 года 51-летний Вадим Нагибин поступил в Больницу святителя Алексия, у него диагностировали рак. Давидович взялся прооперировать мужчину. На следующий день пациент пожаловался на боли и ужасное самочувствие. Однако врач всё равно начал готовить его к выписке, заявив, что операция прошла «блестяще». Дома Нагибину стало ещё хуже. Семья вызвала на дом специалиста по УЗИ. Обследование выявило жидкость в брюшной полости и много желчи.

Когда родственники показали результаты УЗИ Давидовичу, то он лишь пожал плечами и сказал, что не видит ничего аномального. На возмущения семьи Нагибина, он ответил, что им нужно пойти к психиатру со своими подозрениями. Давидович всё же вернул пациента в клинику, когда тот слёг и не мог уже двигаться. Уже в больнице у Нагибина остановилось сердце, полгода он пробыл в коме и умер.

Экспертиза выявила, что в ходе первой операции хирург не до конца зашил прямую кишку, что вызвало перитонит. Сейчас родственники пытаются добиться суда над врачом. Но статья 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по которой предполагалось привлечь к ответственности Давидовича, была декриминализирована для врачей. Теперь в деле следователи усматривают признаки иного состава преступления, но по нему истекают сроки давности.

Ранее в Свердловской области завершилось громкое судебное разбирательство по делу о смерти Светланы Бурухиной из Нижнего Тагила. Суд постановил выплатить семье компенсацию в размере 5 млн рублей: 3 млн мужу и по 1 млн каждому из сыновей. Женщина скончалась из-за ошибки медиков во время операции.