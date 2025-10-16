Мария Погребняк рассказала об экстремальном похудении из-за ошибки врачей

Известная телеведущая и многодетная мама Мария Погребняк сообщила о резком ухудшении своего состояния, вызванном врачебной ошибкой при подготовке к медицинскому обследованию.

По словам Погребняк, перед процедурой под седацией ей был назначен препарат для очищения организма, однако дозировка не была рассчитана индивидуально, что привело к тяжёлому обезвоживанию. Телезвезда отметила, что ей следовало принять меньшее количество препарата, учитывая её вес. Она подчеркнула, что сейчас её внешний вид вызывает у неё опасения.

«Я еле стою на ногах, у меня полное обезвоживание организма после чистки. Врачи должны индивидуально назначать препарат перед диагностикой. Мне просто сказали выпить, как всем, две бутылочки», — рассказала 37-летняя телезвезда.

Ранее блогерша Мария Погребняк заинтриговала публику намёком на возможную беременность. Отвечая на вопрос о пополнении в семье, звезда заявила, что ей «нельзя» играть в теннис, чем спровоцировала слухи о её интересном положении. Блогерша подчеркнула, что её бывший супруг, футболист Павел Погребняк, первым заподозрил беременность. Несмотря на развод, они поддерживают хорошие отношения, основанные на многолетней дружбе. У Погребняк четверо сыновей, Владимир — младший ребёнок — родился в прошлом году от её нынешнего мужа, бизнесмена Игоря Головинского.