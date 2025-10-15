Дана Борисова стала женой Владимира Тишко в рамках проекта «Свадьба вслепую»

Телеведущая Дана Борисова и актёр Владимир Тишко стали супругами в рамках телепроекта «Свадьба вслепую». Об этом сообщает Star Hit.

По условиям программы участники некоторое время живут вместе, не зная заранее, кто станет их партнёром. Встреча с 55-летним Тишко вызвала у Борисовой противоречивые чувства.

По словам телеведущей, партнёр показался ей недостаточно внимательным и далёким от романтики. Со временем, подчеркнула она, актёр стал проявлять больше участия и даже научился делать комплименты, однако вначале был, по её выражению, «совершенно неотёсанным».

Сам Тишко признал, что участие в проекте оказалось для него непростым испытанием. Он отметил, что во время съёмок реалити-шоу «Выживалити» чувствовал себя спокойнее, чем во время проекта «Свадьба вслепую».

Ранее дочь телеведущей Даны Борисовой 18-летняя Полина рассказала о начале новых романтических отношений. Девушка сообщила, что её избранником стал 35-летний продюсер Дмитрия Диброва Артур Якобсон. В результате чего дочь отослали в белгородскую деревню на перевоспитание. Первая попытка провалилась — Полина не захотела быть дояркой. Жизнь без курьерских доставок и прислуги стала для неё открытием. Сперва она продолжала разгуливать по деревне на каблуках и в платье с вырезом на груди, но потом смекнула, что такой прикид там не котируется и сменила его на куртку и косынку.