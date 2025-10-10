Мама благословила: Внебрачный сын Валерия Золотухина начал встречаться с актрисой
Ирина Линдт с сыном Иваном. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lindt.irina
Актриса Ирина Линдт поделилась деталями личной жизни 20-летнего сына Ивана, рождённого от народного артиста Валерия Золотухина. Молодой человек представил матери свою избранницу, которая произвела на Ирину самое благоприятное впечатление.
Возлюбленная Ивана – его однокурсница по актерскому факультету. Линдт отметила, что у пары много общих точек соприкосновения, а сама девушка обладает яркой индивидуальностью, творческим складом ума и искренностью.
«Мне нравится девочка. Во-первых, они однокурсники. Она из нашей тусовки, мы говорим на одном языке, но главное, что она нравится Ване. Он чувствует себя счастливым», — рассказала актриса в шоу «Звёзды сошлись».
Ирина подчеркнула, что замечает, насколько нежно девушка относится к Ивану. Сын, в свою очередь, демонстрирует серьёзность своих намерений и уже размышляет о совместном будущем.
Напомним, Ирина Линдт была последней возлюбленной Валерия Золотухина. Их отношения начались, когда актёру было 55, а Ирине — 22 года. В тот период Золотухин ещё был женат. В 2004 году у них родился сын Иван. Валерий Золотухин ушёл из жизни в 2013 году из-за последствий опухоли мозга.
