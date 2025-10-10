Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 октября, 10:35

Мама благословила: Внебрачный сын Валерия Золотухина начал встречаться с актрисой

Ирина Линдт с сыном Иваном. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lindt.irina

Ирина Линдт с сыном Иваном. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lindt.irina

Актриса Ирина Линдт поделилась деталями личной жизни 20-летнего сына Ивана, рождённого от народного артиста Валерия Золотухина. Молодой человек представил матери свою избранницу, которая произвела на Ирину самое благоприятное впечатление.

Возлюбленная Ивана – его однокурсница по актерскому факультету. Линдт отметила, что у пары много общих точек соприкосновения, а сама девушка обладает яркой индивидуальностью, творческим складом ума и искренностью.

«Мне нравится девочка. Во-первых, они однокурсники. Она из нашей тусовки, мы говорим на одном языке, но главное, что она нравится Ване. Он чувствует себя счастливым», — рассказала актриса в шоу «Звёзды сошлись».

Ирина подчеркнула, что замечает, насколько нежно девушка относится к Ивану. Сын, в свою очередь, демонстрирует серьёзность своих намерений и уже размышляет о совместном будущем.
Напомним, Ирина Линдт была последней возлюбленной Валерия Золотухина. Их отношения начались, когда актёру было 55, а Ирине — 22 года. В тот период Золотухин ещё был женат. В 2004 году у них родился сын Иван. Валерий Золотухин ушёл из жизни в 2013 году из-за последствий опухоли мозга.
«Остальные с мамой»: Дибров после развода появился на премьере вместе с 15-летним сыном
«Остальные с мамой»: Дибров после развода появился на премьере вместе с 15-летним сыном

Ранее Life.ru рассказывал, что телеведущая Дана Борисова отправила свою дочь на перевоспитание в деревню под Белгородом. Причиной такого шага со стороны матери стал роман 18-летней девушки с мужчиной вдвое старше неё.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar