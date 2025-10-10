«Остальные с мамой»: Дибров после развода появился на премьере вместе с 15-летним сыном

Телеведущий Дмитрий Дибров после резонансного развода с 36‑летней Полиной появился на премьерном показе фильма «Хроники русской революции» в «Октябре» в компании старшего сына Александра. Об этом сообщает портал «Страсти».

Дибров вышел к прессе в приподнятом настроении. Телеведущий представил 15-летнего сына и уточнил: фамилия у него Дибров, остальные дети пока остаются с мамой.

«Это мой сын Александр. И фамилия у него Дибров, а не так, как вы подумали. Остальные дети с мамой. Они пока [этот кинороман] не поймут, а Саша поймёт», — отметил телеведущий.

Сам 15-летний Александр говорил спокойно о медийности семьи: он положительно относится к публичности родителей и не исключает, что карьеру будет строить по стопам отца.