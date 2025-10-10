«Остальные с мамой»: Дибров после развода появился на премьере вместе с 15-летним сыном
Дмитрий Дибров с сыном. Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков
Телеведущий Дмитрий Дибров после резонансного развода с 36‑летней Полиной появился на премьерном показе фильма «Хроники русской революции» в «Октябре» в компании старшего сына Александра. Об этом сообщает портал «Страсти».
Дибров вышел к прессе в приподнятом настроении. Телеведущий представил 15-летнего сына и уточнил: фамилия у него Дибров, остальные дети пока остаются с мамой.
«Это мой сын Александр. И фамилия у него Дибров, а не так, как вы подумали. Остальные дети с мамой. Они пока [этот кинороман] не поймут, а Саша поймёт», — отметил телеведущий.
Сам 15-летний Александр говорил спокойно о медийности семьи: он положительно относится к публичности родителей и не исключает, что карьеру будет строить по стопам отца.
Ранее Дмитрий Дибров развёлся со своей женой Полиной после 16 лет брака. Сами супруги на заседание не пришли, предоставив это дело адвокатам. Суд постановил, что дети должны остаться жить с мамой, а отец будет заботиться об их содержании.
