Дана Борисова отослала 18-летнюю дочь в деревню из-за романа с продюсером вдвое старше себя
После нового конфликта с 18‑летней дочерью Полиной ведущая Дана Борисова отправила её на перевоспитание в белгородскую деревню к многодетной семье из-за романа с продюсером почти вдвое старше себя. Об этом рассказал телеведущий Андрей Малахов в своей программе на ТВ.
Первая попытка провалилась — Полина не захотела быть дояркой. Жизнь без курьерских доставок и прислуги стала для неё открытием. Сперва она продолжала разгуливать по деревне на каблуках и в платье с вырезом на груди, но потом смекнула, что такой прикид там не котируется и сменила его на куртку и косынку.
Причина домашнего скандала — роман Полины с медиаменеджером Артуром Якобсоном, который старше её почти на 20 лет. Борисова сомневается в искренности чувств мужчины и считает, что у взрослого партнёра доминируют интимные мотивы, а не тёплая привязанность.
Ранее дочь Даны Борисовой сбежала из дома и назвала свою мать алкоголичкой. Полина сказала матери, что она является «звездой», а та уже давно никому не нужна. Между тем юная «знаменитость» рассказала, что состоит в отношениях с продюсером телеведущего Дмитрия Диброва.
