Дана Борисова отослала 18-летнюю дочь в деревню из-за романа с продюсером вдвое старше себя

После нового конфликта с 18‑летней дочерью Полиной ведущая Дана Борисова отправила её на перевоспитание в белгородскую деревню к многодетной семье из-за романа с продюсером почти вдвое старше себя. Об этом рассказал телеведущий Андрей Малахов в своей программе на ТВ.

Первая попытка провалилась — Полина не захотела быть дояркой. Жизнь без курьерских доставок и прислуги стала для неё открытием. Сперва она продолжала разгуливать по деревне на каблуках и в платье с вырезом на груди, но потом смекнула, что такой прикид там не котируется и сменила его на куртку и косынку.

Причина домашнего скандала — роман Полины с медиаменеджером Артуром Якобсоном, который старше её почти на 20 лет. Борисова сомневается в искренности чувств мужчины и считает, что у взрослого партнёра доминируют интимные мотивы, а не тёплая привязанность.